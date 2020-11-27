Keçiören'deki ibadethaneler kesintisiz dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçedeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları için özel bir ekip oluşturuldu. Evimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre belediye, ilçe sınırları içerisinde bulunan cami ve mescitlerdeki rutin temizlik çalışmalarını Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun olarak devam ettiriyor.

Ekipler, cami içerisindeki halılardan raflara, tablolardan avizelere kadar birçok noktada geniş çaplı bir temizlik çalışması yürüterek dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, camilerin içinde daha ferah bir ortamın oluşması için de gül suyu sıkılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İslam dininin, Müslümanları temizlik hususunda mükellef tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu manada dinimiz maddi temizlik, hükmi temizlik ve manevi temizlik konularına dikkat etmemizi emrediyor. Biz de dinimizin emirlerini yerine getirerek özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı sunuyoruz. İlçedeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları için özel bir ekip oluşturuldu.

Evimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Pandemi sürecinde kesintisiz sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ve dezenfekte çalışmaları vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla ibadet etme imkanı sunuyor. Sevgili Peygamber Efendimizin (S.A.V) kokusu olan gül kokusunu da tüm ibadethanelerimize sıkarak daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz."

Altınok, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmeleri için ilçedeki cami ve mescitlerin temizlenerek dezenfekte edildiğini bildirdi.