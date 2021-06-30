Keçiören'de İlaçlama Seferberliği - Son Dakika

Keçiören Belediyesi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında sinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte artan sinek ve sivrisineklerin oluşturduğu olumsuz etkinin en aza indirilmesi için ilçedeki 51 mahallenin tamamında ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Keçiören Belediyesi ilaçlama ekipleri özellikle vatandaşın yoğun olduğu pazaryerleri, dere yatakları ve sulak alanlarda sinek ve sivrisinek oluşumunun önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Cadde ve sokaklarında sık sık ilaçlandığı ilçede vatandaşa da çöpleri saatinde dışarı çıkarmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

ZARARSIZ İLAÇ KULLANIYORUZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılımını engellemek için ilk olarak larvasit uygulaması yapıldığını bu günlerde de ilaçlama seferberliği başlattıklarını söyleyerek şunları aktardı:

"Larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesini amaçladığımız çalışmalarımızın yanı sıra sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanarak aynı zamanda doğal yaşamın zarar görmesinin de önüne geçiyoruz. Vatandaşımızın, yaz mevsiminde sinek ve sivrisineklerin oluşturacağı olumsuzluklarla karşılaşmaması için mahalle ilaçlamalarımız aralıksız devam edecek. "