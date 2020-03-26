Keçiören'de Irak'tan gelen iki kişide korona şüphesi kısa süreli panik yaşattı - Son Dakika

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Keçiören'de Irak'tan gelen iki kişide korona şüphesi kısa süreli panik yaşattı
6 saat önce
Başkent Keçiören'de Laleli Sokak'ta yabancı uyruklu iki kişide korona virüs şüphesi mahalleliye kısa süreli panik yaşattı.
Başkent Keçiören'de Laleli Sokak'ta yabancı uyruklu iki kişide korona virüs şüphesi mahalleliye kısa süreli panik yaşattı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Laleli Sokak'ta Irak uyruklu iki kişiyi ihbar eden vatandaş mahalleliye korona paniği yaşattı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ve sağlık görevlileri isimleri öğrenilemeyen iki kişi üzerinde inceleme yaptı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan taramada iki kişide korona virüs bulgusu bulunmadığı ortaya çıktı. Polis ve sağlık görevlileri gerekli tutanağı oluşturduktan sonra olay yerinden ayırdı. Mahalleli ise rahat bir nefes aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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