Keçiören'de Kadın ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şahıs Kaçtı - Son Dakika

Keçiören'de Kadın ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şahıs Kaçtı

Son Güncelleme: 16.09.2023 10:45

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Serkan Özbaş, eski eşi Banu Satılmış'ı bıçakla yaralayıp, erkek arkadaşı Emre Helvacı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli hakkında polis çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Serkan Özbaş, eski eşi Banu Satılmış'ı bıçakla yaralayıp erkek arkadaşı Emre Helvacı'yı tabancayla vurarak öldürdü.

ESKİ EŞİNİN EVİNE GİTTİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi TOKİ Kuzey Ankara Konutları 64/N blokun önünde meydana geldi. Serkan Özbaş, boşandığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alan eski eşi Banu Satılmış'ın evine gitti. Evde Banu Satılmış'ın sevgilisi Emre Helvacı'yı görünce aralarında tartışma çıktı.

Eve gelen eski koca ortalığı kana buladı: Kadını bıçakla yaraladı, sevgilisini öldürdü

ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI, SEVGİLİSİNİ SİLAHLA VURDU

Büyüyen tartışma sokakta devam ederken, Özbaş belindeki tabancayı Helvacı'ya doğrulttu. Özbaş, araya girmeye çalışan Satılmış'ı üzerinde bulunan bıçakla yaraladıktan sonra Helvacı'ya da tabancayla ateş etti. Helvacı vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, Özbaş ise olay yerinden kaçtı.

Eve gelen eski koca ortalığı kana buladı: Kadını bıçakla yaraladı, sevgilisini öldürdü

BİRİ ÖLDÜ, BİRİ YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Helvacı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Banu Satılmış ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Eve gelen eski koca ortalığı kana buladı: Kadını bıçakla yaraladı, sevgilisini öldürdü

KATİL HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan, Serkan Özbaş hakkında en son 3 Mayıs 2023 tarihinde uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 3 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serkan Özbaş'ın yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

Eve gelen eski koca ortalığı kana buladı: Kadını bıçakla yaraladı, sevgilisini öldürdü
Kaynak: DHA

Ankara, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keçiören'de Kadın ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şahıs Kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören'de Kadın ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şahıs Kaçtı - Son Dakika
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