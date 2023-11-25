 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Keçiören'de komşu kavgası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Keçiören'de komşu kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan gürültü kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. Bu olaydan 3 gün önce Ankara'nın Sincan ilçesinde de bir gürültü kavgası yaşanmış, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Keçiören\'de komşu kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
25.11.2023 - 23:12,  Güncelleme: 23:55
Abone Ol

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında tadilat nedeniyle çıkan gürültü kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Aynı gün içinde Keçiören ilçesinde asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle komşular arasındaki tartışmada baba-oğul 2 kişi tüfekle öldürüldü. Ankara'da 3 gün önce de komşular arasında yaşanan gürültü kavgasında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

SEBEBİ YİNE GÜRÜLTÜ

Olay, saat 19.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi 1586/1'inci sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Recep Öztürk, gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşusu Kerim Tokgöz'ün evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma, Kerim Tokgöz'ün aynı apartmanda oturan akrabalarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından R.C.Ö., evine gidip ruhsatsız tabancasını alarak Kerim Tokgöz ve akrabaları E.T., Z.T., M.T., H.T., F.Ö.'ye ateş etti.

MOTOSİKLETİYLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Recep Öztürk, daha sonra tabancasını olay yerinde bırakıp, üzerine kayıtlı motosikletiyle kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, polis, şüpheli Recep Öztürk'ün yakalanması için çalışma başlattı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kerim Tokgöz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

AYNI GÜN İÇİNDE BİR GÜRÜLTÜ CİNAYETİ DAHA

Aynı gün Keçiören ilçesinde asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle komşular arasındaki tartışmada baba-oğul 2 kişi tüfekle öldürüldü, 2 kişi de yaralandı.

3 GÜN ÖNCE DE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 gün önce yaşanan gürültü kavgasında ise 72 yaşındaki T.Ü., üst katta oturan komşularına pompalı tüfekle ateş açmıştı. Yaşanan bu olayda saçmaların isabet ettiği aileden babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T. (11) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA

Sancaktepe, Ankara, Olay, Polisiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keçiören'de komşu kavgası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Alanyaspor maçına damga vuran Mertens, bu sezon ligde bir ilke imza attı
23:28 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı
23:12 Keçiören'de komşu kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
22:32 Okan Buruk'tan Real Madrid-Icardi sorusuna net yanıt: Gerçekliğini bilmediğimiz haberleri değerlendirmiyorum
22:06 Galatasaray'dan fark yiyen Fatih Tekke'den maç sonrası istifa sinyali: Başarısız değil, çok başarısızım
21:46 Icardi'den çok konuşulacak sakatlık itirafı: Geçen sene de sakat oynadım
21:31 Yunanistan'daki vatandaşların telefonlarına, olumsuz hava koşullarına karşı "acil kodlu" mesajlar gönderildi
21:09 İsrail'den rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye saldırı tehdidi
20:45 Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Alanyaspor'u farklı geçti
20:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ''Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'' mesajı: Daha adil bir toplum için çaba harcıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2023 23:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: Keçiören'de komşu kavgası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement