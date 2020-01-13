Keçiören'de köpeklerin yaraladığı kedi korumaya alındı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi, köpeklerin yaraladığı kediyi tedavi ederek koruma altına aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, sosyal medya hesabı üzerinden 19 Mayıs Mahallesi'nde köpekler tarafından yaralanan kedinin durumunu bildirmesi üzerine Belediye Başkanı Turgut Altınok, ekiplere konuyla ilgilenmeleri talimatını verdi.

Kedinin tedavisini yapan veteriner hekimler, belediyeye ait hayvan barınağına götürdükleri kediyi aşıladı ve diğer sağlık kontrollerinden de geçirdi.

Altınok, konuya ilişkin açıklamasında, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz kış aylarında donma tehlikesi yaşayan hayvanlarımız için oldukça hassas çalışmalar yapıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyor. Bu anlamda Keçiören'de vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde bu tür problemleri kolayca çözüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.