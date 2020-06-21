Keçiören'de koronavirüs geri dönüşüme engel değil

Keçiören Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını koronavirüs günlerinde de ara vermeden sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda 2019 yılından bugüne kadar ilçedeki hanelerden 8 ton 320 kilogram atık yağ toplayan ekipler, işletmelerle birlikte toplamda 57 ton 820 kilogram bitkisel atık yağı geri dönüşüme kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "İlçemizdeki işletme ve hanelerimizden topladığımız bitkisel atık yağların kanalizasyonlara karışmaması, doğamızın ve yeraltı sularımızın kirlenmemesi için başlattığımız geri dönüşüm seferberliğinde '5 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene Temizlik Seti Hediye' kampanyamızı başarıyla tamamladık. Yeni bir kampanya için ekiplerimiz çalışmaya başladı. Bu süreçte hane ve işletmelerden atık yağ toplama çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Altınok, göreve geldikleri ilk günden itibaren geri dönüşüm için vatandaşa yönelik çeşitli kampanyalar düzenlediklerini, bu kapsamda "5 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene Temizlik Seti Hediye" sloganıyla başlatılan kampanyada 660 vatandaşa hediye verdiklerini ve kampanyayı başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Geri dönüşüm seferberliğine vatandaşın büyük ilgi gösterdiğini de belirten Altınok, yeni kampanya çalışmalarına başlanıldığını, bu süreçte ise yine mobil atık getirme merkezleri, atık toplama noktaları, muhtarlıklar ve okullar aracılığıyla geri dönüşüm sisteminin çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Vatandaşa, atık yağların biriktirilmesi ve toplanması konusunda kolaylık sağlandığını da vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın atıklarını kolaylıkla geri dönüşüm sistemine dahil edebilmeleri için atık toplama noktaları oluşturduk. Spor tesisleri, kültür merkezleri ile KEDEM ve KEÇMEK kurs merkezlerimizden oluşan 21 hizmet birimimiz atık toplama noktası olarak belirlenmiştir. Geri dönüşüm kampanyalarımız atık toplama noktalarımız aracılığıyla yürütülmektedir. Vatandaşlarımız, geri dönüşüm çalışmaları ve güncel kampanyalarımız hakkında bilgi almak için 0312 359 10 27 numaralı Geri Dönüşüm Danışma Hattı'mızı arayabilirler."