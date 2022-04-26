Keçiören'de 'Lunapark Çocukların Dünyası' gece gündüz yoğun ilgi - Son Dakika

Keçiören'de 'Lunapark Çocukların Dünyası' gece gündüz yoğun ilgi

Keçiören\'de \'Lunapark Çocukların Dünyası\' gece gündüz yoğun ilgi
Son Güncelleme: 26.04.2022 10:19

Gün içinde ve iftardan sonra tıklım tıklım dolan parkta 4-8 yaş grubu minikler gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Dönme dolap keyfi yaşamak isteyenler ise bu oyuncağa ailesiyle birlikte biniyor.

Açıldığı günden itibaren çocukların eğlence merkezi haline gelen lunaparkın bayramda ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Artık çocuklarımız ve gençlerimiz eğlenmek için Keçiören dışına çıkmak zorunda kalmıyor. Gerek spor tesisleri gerekse eğlence alanlarıyla şehrimizi bir cazibe merkezi haline getirdik. İlçemizdeki park ve spor tesislerimize Ankara'nın birçok noktasından gençlerimiz geliyor. Çocuklarımızın yeni eğlence merkezi olan lunaparkımız bayram hediyesi olarak ücretsiz hizmet verecek." dedi.

Rengârenk oyuncakların yer aldığı Lunapark Çocukların Dünyası'nda; su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor.?

Kaynak: Bültenler

Turgut Altınok, Lunapark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de 'Lunapark Çocukların Dünyası' gece gündüz yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören'de 'Lunapark Çocukların Dünyası' gece gündüz yoğun ilgi - Son Dakika
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