Keçiören'de Mahalle Konaklarının Sayısı 17 Oldu

Keçiören Belediyesi, vatandaşların özel günlerde ve eğitim faaliyetlerinde kullanmaları için yapımını yaygınlaştırdığı mahalle konaklarının sayısını 17'ye çıkardı.

Keçiören Belediyesi, vatandaşların özel günlerde ve eğitim faaliyetlerinde kullanmaları için yapımını yaygınlaştırdığı mahalle konaklarının sayısını 17'ye çıkardı.



2018 yılında yapılan 23 Nisan, Çiçekli, Ovacık, Kösrelik, Ufuktepe mahalle konaklarının yapımını tamamlayan Keçiören Belediyesi, vatandaşların cadde ve sokaklarda düzenledikleri özel günlerini modern bir ortama taşımak için mahalle konaklarının sayısını artırdı. Şehit Kubilay, Nene Hatun, Şeyh Şamil, Barbaros Hayrettin, Esertepe, Atapark, Anafartalar, Osmangazi Subayevleri, Yayla, Güngörmüşler, Çiçekli mahallelerinde bulunan konaklar, vatandaşlara toplantılarından cenazelerine, eğitime kadar çeşitli faaliyetleri yapma imkanı sunuyor.



Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, halkın tüm kesimine hitap eden mahalle konaklarının şehirleşme kültürüne uygun yapılar olduğunu belirterek, "Eğitime destek için açtığımız birimlerimizi içerisinde barındıran, vatandaşlarımızın düğün ve cenazelerinde kullanılan mahalle konaklarımız fiziki görünümüyle estetik anlayışımızı yansıtmaktadır. Tarihi dokuyu yaşatan, çok yönlü işleviyle de vatandaşlarımıza nezih bir ortam sunan konaklarımız aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Toplamda 16 mahalle konağını Keçiören'in farklı noktalarında vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. AK Parti belediyeciliği çatısı altında sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızı feraha ve refaha eriştirmek için hizmete devam ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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