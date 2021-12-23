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Keçiören'de modern yeni nesil bir semt pazarı inşa etmeye başladıklarını belirtti - Son Dakika

Keçiören'de modern yeni nesil bir semt pazarı inşa etmeye başladıklarını belirtti

23.12.2021 14:51
Keçiören'de modern yeni nesil bir semt pazarı inşa etmeye başladıklarını belirtti

İncirli Kapalı Semt Pazarı etrafında yürütülecek peyzaj çalışmasıyla buranın modern bir alışveriş noktası olacağını da söyleyen Altınok şu bilgiyi paylaştı:

Başkan Altınok, "Semt pazarlarımızdaki düzen ve disiplin birçok belediye tarafından örnek alınmış, bu hizmetimiz Türkiye'de 'bir numara' olarak gösterilmiştir. İncirli Mahallemize inşa ettiğimiz üstü kapalı yeni nesil semt pazarımızda ısıtma ve soğutma sistemi de yer alacak. Burayı en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız." dedi.

"İlçemizdeki semt pazarı alanlarının üstünü kapatmak ve düzenli hale getirmek için yeni projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Yeni nesil kapalı semt pazarlarımızın birçoğuna ısıtma ve soğutma sistemi kurarak vatandaşımızın yazın serin kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. İncirli Semt Pazarımızın üstüne kuracağımız güneş enerjisi sistemiyle yenilenebilir enerjiden faydalanacağız. Burası kendi enerjisini kendi üreten örnek bir tesis olacak. Semt pazarımızda aynı zamanda zabıta noktası, lavabolar ve mescit de yer alacak."?

Semt Pazarı, alışveriş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keçiören'de modern yeni nesil bir semt pazarı inşa etmeye başladıklarını belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören'de modern yeni nesil bir semt pazarı inşa etmeye başladıklarını belirtti - Son Dakika
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