Keçiören'de okul kantinleri denetlendi

Keçiören Belediyesince, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okul kantinleri denetleyerek dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların ve obezitenin önüne geçmek için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, belediye sınırları içerisinde yer alan kantin ve kafeteryası olan tüm okullarda genel temizlik, iş kıyafeti, kaliteli gıda malzemesi, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve gıda maddelerinin muhafazası gibi konularda denetimler yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, amaçlarının öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesi olduğunu belirtti.

Altınok, bu doğrultuda okul kantinlerinin denetlendiğini, dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların ve obezitenin önüne geçmek için çalışmalarının süreceğini kaydetti.