Keçiören'de polis araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Keçiören'de polis araçları dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda polis araçlarının da dezenfekte edildiğini bildirdi.

Keçiören'de polis araçları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda polis araçlarının da dezenfekte edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, virüsle mücadele kapsamında, vatandaşlara önemli görevler düştüğünü hatırlatan Altınok, "Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım, kurallara uyalım, bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim." ifadelerini kullandı.

İlçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının binalarında da dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Altınok, "Sahada görev yapan emniyet güçlerimizin sağlığı için 60 polis aracımızı dezenfekte ettik." bilgisini verdi.

Turgut Altınok, Keçiören, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:54 Kaynak: AA

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