Keçiören'de prefabrik havuzlar eğitimin ve eğlencenin merkezi oldu - Son Dakika

İlçedeki Kafkas, Atapark ve Yayla mahallelerine inşa edilen 1.20 metre derinliğindeki havuzlar ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Prefabrik yüzme havuzlarıyla çocuklara hem yüzme eğitimi alacakları hem de doyasıya eğlenecekleri bir ortam hazırlandı. Aynı zamanda buralarda ağaçlandırma çalışmaları da yapılarak mahalle estetiğine uygun bir görünüm sağlandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki yüzme havuzu, aqua park ve spor tesislerinin sayısını artırdıklarını ve bu yıl içinde Keçiören'e 80 milyon TL'lik spor yatırımı yapmaya devam ettiklerini aktardı. Altınok, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen çalışmalarla spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini de söyleyerek şunları kaydetti:

"İlçemizin dört bir yanında spor yatırımlarına devam ediyoruz. Mevcut tesislerimizi de yetişkinlerin ve çocukların yaz sıcağında serinlemesi için daha temiz ve konforlu hale getirdik. Aktepe Spor Tesisi ve Aqua Parkı, Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Parkı vatandaşımızın hizmetindedir. Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler."