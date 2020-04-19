Keçiören'de Psikososyal Danışmanlık Destek Merkezi hizmete girecek - Son Dakika

Keçiören Belediyesince, Kovid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik psikososyal destek sunacak "Psikososyal Danışmanlık Destek Merkezi" yakında hizmete girecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, talepte bulunan vatandaşlara Keçiören Belediyesi uzmanları tarafından psikolojik destek sunacak olan merkeze ulaşmak isteyenler, telefonda bekleyip zaman kaybetmek zorunda kalmadan, sekreter ya da telesekreterle muhatap olmadan başvurularını oluşturabilecek.

Psikososyal Danışmanlık Destek Merkezi uzmanları ise randevu alan vatandaşı, daha öncesinden arayarak randevu gününe ilişkin bilgi verecek.

Randevu saati yaklaşan vatandaşa hatırlatmada bulunmak için yarım saat öncesinden arama yapılarak terapi için hazır olması istenecek.

Merkezin kurulması talimatını veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, merkezin çok yakında hizmete başlayacağını bildirdi.

Gerek görülürse yüz yüze görüşme yapılacak

Psikososyal destek almak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi web sitesinden kişisel bilgileriyle kayıt oluşturacak.

Destek merkezi uzmanları, Keçiörenli vatandaşlara haftanın 3 günü telefonla, diğer 2 gün ise gerek görüldüğü takdirde yüz yüze hizmet verecek.