Kullanılamaz hale gelen 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddusi Cantürk, AA muhabirine, aracını otoparka çekip yukarı çıktığını ve yarım saat sonra olayın yaşandığını belirterek, "Bir yağmur, bir afet, bir ses duyduk. Aşağı indik. Burası inmiş, aşağıya arabanın üzerine aşmış. Arabanın üzerine indi, araba komple gitti." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü - Son Dakika

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