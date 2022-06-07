Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü - Son Dakika
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Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü

07.06.2022 22:42

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak sonrası bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gören 5 otomobilden biri kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak sonrası bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gören 5 otomobilden biri kullanılamaz hale geldi.

Kamil Ocak Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bahçe istinat duvarının bir kısmı yoğun yağışın ardından çöktü.

Huzur Apartmanı otoparkında bulunan 5 otomobil çöken duvardan zarar gördü. Otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kullanılamaz hale gelen 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddusi Cantürk, AA muhabirine, aracını otoparka çekip yukarı çıktığını ve yarım saat sonra olayın yaşandığını belirterek, "Bir yağmur, bir afet, bir ses duyduk. Aşağı indik. Burası inmiş, aşağıya arabanın üzerine aşmış. Arabanın üzerine indi, araba komple gitti." dedi.

Öte yandan, Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi Göksun Sokak'ta da yağış sebebiyle yol çöktü.

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 CTR 367 plakalı otomobil, çöken yolda oluşan çukurda kaldı. Hasar gören araç, çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü
Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü
Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü
Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü - Son Dakika

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