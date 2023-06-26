Keçiören'de Taekwondo Hocası Taciz İddiasıyla Darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Keçiören'de Taekwondo Hocası Taciz İddiasıyla Darbedildi

26.06.2023 02:21

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir taekwondo hocası, 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla ailesi ve mahalleli tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis tarafından kurtarılan F.M.D., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Taciz iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen F.M.D.'nin 12 farklı suçtan kaydı bulunuyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen taekwondo hocası F.M.D. (57), spor salonunu basan çocuğun ailesi ve mahalleli tarafından darbedildi. Polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan F.M.D., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Aile çocuklarının çıplak videolarının çekildiğini öne sürerken kalabalığın spor salonuna zarar verdiği o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

OTOMOBİLLE SPOR SALONUNUN CAMINA ÇARPTILAR

Dün akşam saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'ndeki bir spor salonunda taekwondo hocalığı yapan F.M.D., iddiaya göre kız öğrencisini taciz etti. Kız çocuğunun yaşanan olayı ailesine anlatması üzerine, aile ve beraberindeki bir grup spor salonuna geldi. Taekwondo hocası F.M.D.'yi darbeden öfkeli kalabalık, spor salonunun da camlarını kırıp, eşyalara zarar verdi. Bu sırada bir kişi ise otomobille spor salonunun camekan bölümüne çarptı.

CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN SABIKASI VARMIŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra mahallede görevli bekçiler sevk edildi. Spor salonuna gelen polis ekipleri ilk olarak yaralı durumdaki F.M.D.'yi öfkeli grubun elinden alarak ilk müdahalesi yapılmak üzere sağlık ekiplerine ulaştırdı. İçlerinde cinsel taciz de bulunan 12 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen F.M.D., hastanedeki tedavisinin ardından açılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"AİLE, ÇOCUĞUNUN ÇIPLAK VİDEOLARININ ÇEKİLDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Mahalle sakinlerinden Bekir Ç., kendi çocuğunun da 1 ay öncesine kadar aynı spor salonuna gittiğini ifade ederek, "Benim çocuğum da burada spor yapmaktaydı. 1 ay öncesinden, hocanın hareket ve tavırlarından şüphelendiğim için oğlumun kaydını aldırdım. Burada ders gören kız arkadaşının çıplak videolarını çektiğini ve elle taciz ettiğini söyleyerek buradaki yetkiliyi dövdüler. Çocuğun ailesi, çocuklarının çıplak videolarının çekildiğini söylüyor." dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Tatilcilerin yoğunluğu azaldı, çöpleri yollarda kaldı Tatilcilerin yoğunluğu azaldı, çöpleri yollarda kaldı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Taekwondo Hocası Taciz İddiasıyla Darbedildi - Son Dakika


Son Dakika
10:01 TFF, Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu harcama limitlerini belirledi
09:57 TFF, Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu harcama limitlerini belirledi
09:58 Son Dakika: Hakkari'de 4.7 büyüklüğünde deprem
09:53 Son Dakika! Hakkari'de 4.7 büyüklüğünde deprem
09:55 Galatasaray, Parades transferinde olumlu sinyaller aldı
09:51 İlk görüşme olumlu! Galatasaray, Paredes için taarruza geçti
09:42 Rusya'da Wagner paralı askerleri isyan çıkardı, Savunma Bakanı Şoygu ortadan kayboldu
09:38 İsyanın başlamasına neden olan Rusya Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı
09:37 Survivor yarışmacısı Asena Demirbağ, leopar desenli mayosuyla dikkat çekti
09:33 Performansı ve kavgalarıyla Survivor'a damga vuran Asena Demirbağ, mayolu pozuyla hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 10:10:59. #1.13#
SON DAKİKA: Keçiören'de Taekwondo Hocası Taciz İddiasıyla Darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement