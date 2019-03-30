Keçiören'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
22 dakika önce
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
ANKARA'nın Keçiören
ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Görkem
idaresindeki SG 386931 yabancı plakalı otomobil ile Ferhat Baytaş kontrolündeki 06 FS 7111 plakalı otomobil, Sakalar Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobilde savrulurken, yabancı plakalı aracın sürücü Yusuf Görkem ile yanındaki yolcu Alaattin Ortaçağ ve diğer otomobilin sürücüsü Ferhat Baytaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:59 Kaynak: DHA
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