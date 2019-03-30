Son Dakika Haberleri: Keçiören'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Keçiören'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

22 dakika önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Keçiören'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Görkem idaresindeki SG 386931 yabancı plakalı otomobil ile Ferhat Baytaş kontrolündeki 06 FS 7111 plakalı otomobil, Sakalar Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobilde savrulurken, yabancı plakalı aracın sürücü Yusuf Görkem ile yanındaki yolcu Alaattin Ortaçağ ve diğer otomobilin sürücüsü Ferhat Baytaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:59 Kaynak: DHA

Yusuf Görkem, Ankara, Keçiören, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Kazada Hurdaya Dönen Kamyondan Sağ Çıktı Polis Otosunda Cinsel İstismar! 46 Yıla Kadar Hapsi İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 09:21:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keçiören'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]