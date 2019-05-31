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Keçiören'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

1 saat önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Barış Manço Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 22 proje sergilendi.

Keçiören'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi, System.String[]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Barış Manço Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 22 proje sergilendi.
Barış Manço Ortaokulu'nun 46 öğrencisi tarafından hazırlanan 22 projenin sergilendiği fuar, büyük beğeni aldı.
Fuara katılan Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan Eranlı, öğrencilerin aylarca verdikleri emeklerin sonuçlarını görmenin kendisini son derece mutlu ettiğini belirtti.
Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Eranlı, 22 projenin de birbirinden farkı ve değerli olduğunu kaydetti.
Okul Müdür Fikri Aras'da öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin birçoğunun özgün olmasına dikkat ettiklerini söyledi.
Proje yapmanın öğrencilerin düşünce ve becerilerini geliştirdiğini aktaran Aras, öğrencilerinin aylar süren emekleri sonucunda ortaya çıkarılan 22 projenin yine öğrenciler tarafından tanıtıldığını kaydetti.
Fuara, okul müdürleri, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:32 Kaynak: AA
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