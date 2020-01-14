Keçiören'de ücretsiz mahalle konağı sayısı 11 olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keçiören'de ücretsiz mahalle konağı sayısı 11 olacak - Son Dakika

Keçiören'de ücretsiz mahalle konağı sayısı 11 olacak

6 saat önce

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların özel merasimleri dolayısıyla mahalle konaklarını kullanımına yönelik Keçiören Belediyesinin verdiği ücretsiz hizmet ağı genişletilecek.

Keçiören'de ücretsiz mahalle konağı sayısı 11 olacak, System.String[]

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların özel merasimleri dolayısıyla mahalle konaklarını kullanımına yönelik Keçiören Belediyesinin verdiği ücretsiz hizmet ağı genişletilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki mahalle konakları, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların düğün, kına, sünnet, taziye, söz, nişan ve asker uğurlama gibi özel merasimlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

"Gelin bulmak sizden, düğünü yapmak bizden"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve başladıklarında sokak düğünlerinin önüne geçmek için mahalle konaklarını ücretsiz olarak hizmete sunduklarını hatırlattı.

Altınok, 5 mahalle konağında maddi durumu iyi olmayan Keçiörenlilere ücretsiz hizmet verdiklerini, pasta, kuruyemiş, orkestra, fotoğraf ve video çekimi gibi hizmetleri 6 noktada daha uygulayacaklarını bildirdi.

Altınok, şöyle devam etti:

"Belediyemize ait nikah ve düğün salonlarımızda yuva kurmak isteyen ve imkanı olmayan çiftlerimizin nikah salonu, pasta, kuruyemiş, orkestra, sanatçı, fotoğraf ve video çekimi gibi düğün masraflarını biz karşılayacağız. Gençlerimiz, evlenmeye karar verip belediyemizden destek isterlerse kapımız sonuna kadar açıktır. Önümüzdeki haftalarda da yine belediyemiz işletmesinde olan 6 düğün salonumuzun tamamında garson, sanatçı, ikram, video ve fotoğraf hizmetlerimiz de ücretsiz olacak."

Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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