Keçiören'de üstü açık otobüsle 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Keçiören'in mahallelerini üstü açık otobüsle gezerek kutladı. Altınok, ilçedeki çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in mahallelerini üstü açık otobüsle gezerek vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, halka hitap etti. Altınok, ilçedeki birçok mahalleden geçen üstü açık otobüsle Keçiörenlileri selamlayarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Çocuklar ve vatandaşlar da Başkan Altınok'un konuşmasını balkon ve pencerelerinden alkışlarla karşıladı. Başkan Turgut Altınok, Keçiören turu sırasında yaptığı konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen 23 Nisan'ın aynı zamanda TBMM'nin açılışının da 101'inci yılı olduğunu hatırlatarak, "23 Nisan, devletimizin istikbalini bütün dünyaya duyurduğumuz; kuruluş ve doğuşumuzu da tüm dünyaya haykırdığımız gündür." ifadelerini kullandı.

"Cephelerde çocuklar da savaştı"

Altınok, Milli Mücadele sırasında çocukların da cephede savaştığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal savaşımızda çocuklarımız da savaştı. Ahmetler, İsmailler, Mahmutlar hep 10 yaşında, 12 yaşındaydılar ve savaştılar. Kütahya Gediz'de Hayriye Onbaşı 12 yaşındaydı. Mehmet Akif'e İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra soruyorlar, ne düşünüyorsun diye. O da, 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyor. İnşallah rabbim Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu yüzden çocuklarımızı çok seviyoruz. Devletimizi ve Cumhuriyetimizi kuran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." - ANKARA