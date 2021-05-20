Keçiören'de üstü açık otobüste 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte üstü açık otobüste binen Altınok, 51 mahallede Keçiörenlilerin 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

"TÜRK MİLLETİ ESARETİ KABUL ETMEZ"?

İlçedeki mahalleleri üstü açık otobüsle gezen ve aynı zamanda halka hitap eden Altınok, "19 Mayıs bir milletin küllerinden doğduğu gündür. Bitti tükendi derken, ülkemizin dört bir yanı düşman işgalinde iken kocaman bir imparatorluk işgalci devletler tarafından paylaşılıyordu. Böyle bir ortamda İstanbul`da payitaht tutsak ve İngiliz mandasını kabul etmek istiyor. Gençliğinden itibaren vatanını, milletini seven genç bir subay çıkıyor, "Türk milleti esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm" diyerek milli mücadeleyi başlatıyor. Bu vatan sokakta bulunmuş bir vatan değildir. Bu vatan sosyal medyayla alınmış bir vatan da değildir. Şehit kanlarıyla sulanmış olan aziz ve kutsal bir vatan coğrafyamız var. Bu vatanı bize bırakan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun." dedi.

"TÜRKİYE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR ÜLKEDİR"

Altınok konuşmasında Türkiye'nin büyüyerek geliştiğini ve bulunduğu coğrafyada güçlü bir devlet haline geldiğini de hatırlatarak, "Türkiye bugün kendi ayakları üzerinde duran bir ülke konumundadır. Bize düşman olanların rahatsızlıkları buradan geliyor. Bize emanet edilen bu cennet vatana sahip çıkacağız. Kişiler gelir gider, partiler gelir gider ama baki olan ve olacak olan devletimizdir, milletimizdir, ülkemizin geleceğidir. Fotoğrafa buradan bakmak lazım. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu toprakları Göktürkler'den Oğuzlar`dan Ergenekon`dan Tanrı Dağları`ndan aşıp gelerek vatan yapan, yurt kılan bütün kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.