Keçiören'de uyuşturucuyla mücadele paneli - Son Dakika

Keçiören Belediyesi tarafından 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında panel düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde panel düzenledi. Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Mustafa Uzun, Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş, Bilim ve Toplum Çalışmaları Uzmanı Ressam Yusuf Akgün'ün panelist olduğu toplantıda uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde ele alındı. Panele öğrenciler, muhtarlar ve veliler de katıldı.

"En önemli mesele çocukları ve gençleri bu konuda uyarmak ve bilinçli hale getirmektir"

Düzenlenen panelde konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün burada toplumumuz için bir ses olan program yapıyoruz. Bu programa keşke ihtiyaç duyulmazsa ve yapmasak. Özellikle gençlerimiz için büyük bir tehdit olan uyuşturucu kullanımının ve uyuşturucu bağımlılığının önüne geçmek için bu programı düzenledik. Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Eğer bir millet mahvedilmek ve zayıf düşürülmek isteniyorsa o milletin çocuklarını ve gençlerini zehirlemek yeterli olacaktır. Gencecik bedenler soluyor, aileler mahvoluyor. Pırıl pırıl gençlerimizin geleceği kararıyor. En önemli mesele çocukları ve gençleri bu konuda uyarmak ve bilinçli hale getirmektir. Uyuşturucunun felaketlerini ve hasarlarını toplumumuza anlatmak lazım. Bu konuda yerel yönetimler, emniyet birimleri, sağlık birimleri ve eğitim kurumları işbirliği içerisinde uyuşturucuyla mücadeleyi sürdürmelidir. Sineklerle, sivrisineklerle değil bataklığı kurutarak mücadelemizi sürdürmeliyiz. Devletimizin kitabında, iç tehdit anlamında uyuşturucu ile mücadele ilk sırada yer almalı. Uyuşturucuyla mücadeleyi ilkokuldan başlayarak ortaokul ve liselerde yoğun olarak anlatmalıyız" dedi. - ANKARA