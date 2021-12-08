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Keçiören'de uzurevinde okuma ve yazma bilmeyen 8 yaşlı için eğitim başlatıldı - Son Dakika

Keçiören'de uzurevinde okuma ve yazma bilmeyen 8 yaşlı için eğitim başlatıldı

08.12.2021 14:20
Keçiören'de uzurevinde okuma ve yazma bilmeyen 8 yaşlı için eğitim başlatıldı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevinde okuma ve yazma bilmeyen 8 yaşlı için başlatılan eğitimler başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda temel okuma ve yazmayı öğrenen yaşlılar kitap okuma ve çeşitli yazma pratikleriyle alıştırmalarına devam ediyor.

Keçiören Belediyesi ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında sürdürülen eğitimlere düzenli bir şekilde devam eden yaşlılar büyük bir azim ortaya koydular. Tüm derslere hevesle girerek hayat boyu öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren yaşlılar örnek davranışlarıyla büyük takdir topladılar.

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'nde başlayan eğitimler neticesinde yaşlıların okuma yazmayı öğrendiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Huzurevimizde başlattığımız eğitim programı için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzle işbirliğimizin ilk adımını tamamladık. Yaşlılarımızın yazmaya ve kitap okumaya başlamaları bizim için mutluluk verici oldu. Okuma yazma bilmeyen ana ve babalarımızın bu başarıyı göstermelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmamızın tüm Türkiye'ye örnek olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Okuma yazma eğitimi veren öğretmenler de yaşlıların gösterdikleri azimden oldukça mutlu olduklarını kaydettiler.

Keçiören'de uzurevinde okuma ve yazma bilmeyen 8 yaşlı için eğitim başlatıldı

Keçiören Belediyesi, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keçiören'de uzurevinde okuma ve yazma bilmeyen 8 yaşlı için eğitim başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören'de uzurevinde okuma ve yazma bilmeyen 8 yaşlı için eğitim başlatıldı - Son Dakika
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