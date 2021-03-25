Keçiören'de vatandaşın içini ısıtan çorba ikramı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi, Ankara'da etkili olan kar yağışının hava sıcaklığını düşürmesiyle birlikte sokaktaki vatandaşın içini ısıtan çorba dağıtımı yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla başlatılan çorba dağıtımı ilçenin dört bir yanında sürdürülürken ikramlar Keçiörenlilerden tam not aldı.

Yoğun noktalarda ikram

Keçiören Belediyesi, ilçenin dört bir yanında bardakta sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor. İlçedeki merkezi cadde ve sokaklarla birlikte insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yüzlerce bardak çorba ikramında bulunan belediye ekipleri vatandaşın büyük memnuniyetiyle karşılaşıyor.

Başkan Altınok: "Hastanelerde de ikram yapıyoruz"

Üniversite önleri, hastane çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda Keçiören Belediyesi tarafından sıcak çorba dağıtımı yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pandemi öncesinde öğrencilerimiz için üniversitelerde çorba ikramında bulunduk. Ayrıca Ankara genlindeki hastanelerimizin etrafında bekleyen vatandaşlarımıza da sıcak çorba hizmeti sunduk. Sabah işe gitme telaşında olan vatandaşlarımız ve toplu taşımada görevli olan şoförlerimiz çorba dağıtım hizmetimizden memnun olduklarını dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA