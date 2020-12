Keçiören'de yaşlıların konforu için huzurevi yenileniyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevinde yaşlılara daha konforlu bir yaşam ortamı sunmak için başlatılan tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Göreve gelmeden önce huzurevini yenileme sözü verdiklerini hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yenileme çalışmaları tamamlandığında, huzurevimiz pırıl pırıl olacak, yaşlılarımıza yedi yıldızlı otel konforunda hizmet verecek. Yaşlılarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.

Keçiören Tepebaşı Mahallesi'nde hizmet veren huzurevi Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla yenileniyor. Bu kapsamda huzurevinin çatısı, dış cephesi ve odalarında başlatılan tadilat çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Huzurevini her fırsatta "sevap merkez bankamız" şeklinde niteleyen Başkan Turgut Altınok, yaşlılara yönelik yapılan her bir hizmet sayesinde Keçiören Belediyesinin bereketlendiğini anımsattı. Başkan Altınok, anne, baba ve yaşlılara gösterilen sevginin önemine vurgu yaparak, "Belediyemize şans oyunlarından para çıkmıyor. Analarımızdan, babalarımızdan aldığımız dualarla belediyemiz bereketlendi. Yaşlılarımıza verdiğimiz her bir hizmetin karşılığını Rabbim belediyemize misliyle geri veriyor. Yaşlılarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, onların üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. 'Anne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme' denmiştir. Anne ve babaya hürmetin tarifi tam da böyledir. Anne ve babanın hakkını kimse ödeyemez. Görevimiz bitecek, gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam da budur" dedi. - ANKARA