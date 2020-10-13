Keçiören'de yeni mahalle konağının temelleri atıldı - Son Dakika

Keçiören'de yeni mahalle konağının temelleri atıldı

13.10.2020 10:46
Keçiören'de yeni mahalle konağının temelleri atıldı, System.String[]

Keçiören Belediyesi Şehit Kubilay Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni mahalle konağının temellerini attı.

Keçiören Belediyesi Şehit Kubilay Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni mahalle konağının temellerini attı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizdeki mahalle konaklarının sayısını çoğaltıyoruz. Vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapan bu mekanlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor" dedi.

Keçiören Belediyesi Şehit Kubilay Mahallesi Mahalle Konağı için çalışmalarına hız kazandırdı. Temel betonu atılan konağın yapımını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmasının ardından konağı hizmete açılacak.

Ücretsiz hizmet veriyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki mahalle konaklarının pandemi öncesinde düğün ve nikah gibi özel günler için ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirtti. Altınok, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri belediyemiz bünyesindeki Aşık Veysel Nikah Salonu ile Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdürrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarımızda çiftlerimize ücretsiz düğün hizmeti veriyoruz. İlçe genelinde yaygınlaştırdığımız mahalle konaklarıyla özel günlerde vatandaşımıza nezih bir ortam sunuyoruz. Gençlerimiz evlenmeye karar verip de belediyemizden destek isterlerse kapımız sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de yeni mahalle konağının temelleri atıldı
Keçiören'de yeni mahalle konağının temelleri atıldı
Keçiören'de yeni mahalle konağının temelleri atıldı

Turgut Altınok, Keçiören, Düğün, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören'de yeni mahalle konağının temelleri atıldı - Son Dakika

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