Keçiören'de 150 personelle ilk kar temizliği yapıldı - Son Dakika

Keçiören'de 150 personelle ilk kar temizliği yapıldı

24.12.2020 15:05
Keçiören'de 150 personelle ilk kar temizliği yapıldı, System.String[]

Mevsimin ilk karına merhaba diyen Keçiören'de özellikle ilçenin yüksek noktalarında kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Mevsimin ilk karına merhaba diyen Keçiören'de özellikle ilçenin yüksek noktalarında kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsimin ilk karına merhaba diyen ilçede vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdü. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece belediyemizin hizmet sınırlarında olan sokaklarımızda değil, tüm cadde ve bulvarlarımıza da müdahale ederek küreme ve tuzlama işlemlerimizi hızlıca tamamladık" dedi.

Başkan Altınok, özellikle sabah saatlerinde kar altında olan Keçiören'de herhangi bir ulaşım problemi yaşanmadığını, kar küreme ve tuzlama ekibinin 24 saat esasına göre teyakkuzda beklediğini kaydetti. - ANKARA

Keçiören'de 150 personelle ilk kar temizliği yapıldı
Keçiören'de 150 personelle ilk kar temizliği yapıldı
Keçiören'de 150 personelle ilk kar temizliği yapıldı
Keçiören'de 150 personelle ilk kar temizliği yapıldı
Keçiören'de 150 personelle ilk kar temizliği yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü, Keçiören Belediyesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören'de 150 personelle ilk kar temizliği yapıldı - Son Dakika


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