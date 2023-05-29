Ankara'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Ankara'da geçen haftalarda yaşanan yoğun yağışın ardından bu sefer de dolu yağdı, sokakları sel aldı. Keçiören'de bir anda bastıran dolu, kentin sokaklarını birbirine kattı.

"MANZARA ENDİŞE VERİCİDİR"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da sosyal medya üzerinden uyarılarda bulunarak yağış sonrası sokakların durumunu gösteren bir video paylaştı. 'Burası Venedik değil, Keçiören' notuyla videoyu yayınlayan Altınok, "Uyarıyorum, bu sözlerimi ciddiye alın! Dikkate alın! Izgara ve mazgalların periyodik bakımları, yağmur sonrası temizliği aksatılmaya devam edilirse Ankara'da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek! İşte o zaman ah vah etmenin bir anlamı olmayacak. Acilen önlem alınmalı, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Yine söylüyorum önlem alınmadığı takdirde sorumluluk Büyükşehir Belediye Başkanına aittir. Ankara'da yağmur sonrası karşılaşılan manzara endişe vericidir. Şehirde ana caddeler, sokaklar adeta nehire, ırmağa, denize dönüşmüş durumdadır" diye yazdı.