Keçiören'de zehirlenme olayı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltında - Son Dakika
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Keçiören'de zehirlenme olayı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltında

16.06.2023 18:58

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bir apartmanda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Apartmanda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin ise etkilendiği böcek ilacından zehirlenme olayıyla ilgili Altınok, ilaçlama hizmeti veren firmaların ruhsatlandırılması ve sıkı denetimlere tabi olması gerektiğini belirtti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde yapılan böcek ilaçlamasının ardından facia yaşandı. Tarım ilacının sıcakta genleşerek diğer dairelere sıçramasının ardından Türkan Sabancılar ve 10 yaşındaki kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetti.

Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 kişi gözaltına alındı

1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, zehirlenme olayına ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Bir daire sakininin evini ilaçlatmasının ardından olayın meydana geldiğini ifade eden Altınok, "İlaçlayan firma yetkilileri '3 gün eve gelmeyeceksiniz' diyor. Fakat kimyasal madde olduğu için havanın da sıcak olmasıyla genleşerek diğer dairelere sirayet ediyor. Şu an 2 vatandaşımız rahmetli oldu. 10 yaşında bir kızımız ve 39 yaşındaki annesi. Bu kızımızın babası da yoğun bakımda. 10 civarında da apartman sakinimiz şu an hastanelere sevk edilmiş durumda." diye konuştu.

Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 kişi gözaltına alındı

"2 GÖZALTI VAR"

Altınok, bu tür kimyasal maddelere kolay ulaşılmaması, ilaçlama hizmeti veren firmaların ruhsatlandırılması, sıkı denetimlere tabi olması ve bunlara standart getirilmesi gerektiğini söyledi. Olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin soru üzerine Altınok, "Şu an polisimiz gerekli incelemeleri yapıyor, olay yeri inceleme ekibi eve girecek. Alınan raporlara göre Cumhuriyet savcılığımız da gereğini yapacaktır. 2 gözaltı var şu anda." ifadelerini kullandı.

Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 kişi gözaltına alındı

"SOMALİ UYRUKLU BİR AİLE"

Altınok, daire kapılarının kırılarak içeri girilebildiğini belirterek, dairelerden yaşayanların çoğunun baygın halde bulunduğunu anlattı. Evini ilaçlatan ailenin Somali uyruklu olduğu iddiasına ilişkin soruya Altınok, "Evet, Somali uyruklu bir aile." yanıtını verdi. Altınok, "İlaçlama yapan firma tespit edildi mi?" sorusuna "Tabii aileye ulaşılmış. Bu bilgileri polisimiz alıyor. Zannediyorum herkes de gereğini mutlaka yasalarımız çerçevesinde yapacak. Ama gidenleri bir daha getiremeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 kişi gözaltına alındı

"KAPI VE CAMLARIN BANTLANMASI LAZIM"

"Kapı ve camların bantladığı iddiası var. Bu doğru mu?" sorusu üzerine Altınok, "Onu bilemiyoruz. Fakat bantlanması lazım. Çünkü bu uçucu bir kimyasal madde. Yani bunu yapan firmanın, ilaçlatanlara 'Bu uçucu bir madde. Dolayısıyla başka insanları etkiler.' demesi lazım. Burası müstakil bir ev değil, bir apartman." şeklinde konuştu. Altınok, evini ilaçlatan Somali uyruklu aileye de ulaşıldığını ve şu an polis merkezinde oldukları bilgisini verdi.

Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 kişi gözaltına alındı

"BİNADAN 2 GÜNDEN BU YANA KOKU GELİYORDU"

Gazetecilerin görüştüğü apartman sakinlerinden Songül Alkan ise binada 2 günden bu yana koku geldiğini söyledi. Alkan, kokuyu hissettikleri anda çatı katında ve bahçede inceleme yaparak nedenini tespit etmeye çalıştıklarını ancak herhangi bir bulguya rastlamadıklarını ifade etti. Apartman sakinlerinin talebi üzerine böcek ilaçlaması yapılması için belediyeyi aradıklarını anlatan Alkan, "Apartmanda Somaliler de vardı. Tarım ilacı almış, kapıyı bantlamışlar. Açtık, acayip bir koku geliyordu. Binaya yayılmaması için kapıyı geri kapattık." iddiasında bulundu. Bu arada emniyet, AFAD, UMKE ekiplerinin apartman çevresindeki çalışmaları sürüyor. Zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişinin tedavisine Etlik Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.

Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Eski Tüfek.: Soımali uyruklu ilaçlama şirketi....güzel... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Anne ve kızının hayatını kaybettiği zehirlenme faciasında yeni detaylar! Evi ilaçlayıp kimseye haber vermemişler Anne ve kızının hayatını kaybettiği zehirlenme faciasında yeni detaylar! Evi ilaçlayıp kimseye haber vermemişler

Turgut Altınok, Zehirlenme, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de zehirlenme olayı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören'de zehirlenme olayı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltında - Son Dakika
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