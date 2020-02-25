Keçiören'de zemini çöken 4 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın bodrum katında oluşan çökme nedeniyle bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Buharlı Sokak'ta bulunan 4 katlı Gül Apartmanı'ndaki 1 numaralı dairenin zemininde gece yarısı göçük meydana geldi.

Dairenin salon kısmında meydana gelen göçük sonrası duvarda da 1 metre boyunda çatlak oluştu.

Ev sahibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Binada inceleme yapan Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri apartmanın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine 18 dairenin bulunduğu apartmanda oturanlar zilleri çalınarak uyandırıldı.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan bina sakinleri çocukları ile birlikte bina önüne çıkarak beklemeye başladı.

Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, gidecek yeri olmayanlar da Keçiören Belediyesinin misafirhanesine davet edildi.

Apartman yöneticisi Yaşar Güler, söz konusu dairenin zemininin yaklaşık 6 aydan beri su aldığını belirterek, yaşanan çökme sonrası tahliye kararı verildiğini anlattı. Bina kolonlarının sağlam olduğunu ifade eden Güler, belediyeden gelecek yetkililerin inceleme yapmasını beklediklerini söyledi.

Apartman sakinlerinden Sedat Kayalı da "Göçük olmuş. Daire su almış. Defalarca söyledik. Şimdi de karakola müracaat etmiş ev sahibi. Yıkılma tehlikesi var diye hepimizi çıkardılar." diye konuştu.

Geceyi babasının evinde geçireceğini belirten Kayalı, "Belediye ekipleri ihtiyacı olanları bir yere yerleştirecek." dedi.

Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin binada inceleme yapacağı bildirildi.