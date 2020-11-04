Keçiören'in parkları kış çiçekleri ile donatıldı - Son Dakika

Keçiören'in parkları kış çiçekleri ile donatıldı

04.11.2020 10:13
Keçiören'in parkları kış çiçekleri ile donatıldı, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Belediyesi ilçe genelindeki 513 adet parkı ağaçlarla ve kış çiçekleriyle donatmaya devam ediyor" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Belediyesi ilçe genelindeki 513 adet parkı ağaçlarla ve kış çiçekleriyle donatmaya devam ediyor" dedi.

Keçiören Belediyesi, ilçe genelindeki 513 adet parkı ağaçlarla ve kış çiçekleriyle donatarak parkların hoş bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, " Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören'de bulunuyor. İlçemizdeki 513 parkımızın tamamını kış çiçekleri ve ağaçlarla buluşturarak her bir parkımızı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturduk. İlçemizde kırık dökük, harabe bir park bulunmuyor" dedi.

Başkan Altınok, göreve geldikleri günden itibaren Keçiörenli vatandaşın sosyalleşme alanı olan parkları revize ederek yeşillendirme çalışması yürüttüklerini belirtti. Parkların temizliği ve güvenliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini de aktaran Altınok, yeni park yapım ve mevcut parkların revize çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlçemizdeki 513 parkın 31 tanesini son bir yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 184 adet parkımızı da revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan 35 nokta ile orman alanı olan 5 bölgeyi yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık."

Keçiören'in kışın da güller ve çiçekler şehri olduğunu anımsatan Altınok, "Son bir yılda ilçemizdeki park ve bahçelerimize 2 milyona yakın çiçek dikimi yaptık. 120 binden fazla fidanı toprakla buluşturduk. Bu kış için ise park ve bahçelerimize 80 bin menekşe dikimi yapıyoruz. Ayrıca dikimi yapılan her bitki için kendi üretimimiz olan doğa dostu gübrelerimizi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'in parkları kış çiçekleri ile donatıldı
Keçiören'in parkları kış çiçekleri ile donatıldı
Keçiören'in parkları kış çiçekleri ile donatıldı
Keçiören'in parkları kış çiçekleri ile donatıldı

Turgut Altınok, Keçiören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören'in parkları kış çiçekleri ile donatıldı - Son Dakika


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