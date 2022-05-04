Keçiören'deki akvaryum ve lunapark bayramda çocukların coşkusuna sahne oldu - Son Dakika
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Keçiören'deki akvaryum ve lunapark bayramda çocukların coşkusuna sahne oldu

04.05.2022 11:56

Keçiören'de Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet veren "Deniz Dünyası" ve lunaparka vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Keçiören'de Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet veren "Deniz Dünyası" ve lunaparka vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Okyanus ve deniz canlılarını merak edenlerin ilgi odağı olan Deniz Dünyası'nda, deniz ve tatlı su balıkları, su tüneli, timsahlar ve kaplumbağalar ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşattı.

Hint, Pasifik ve Atlas Okyanusu'ndan yaklaşık 150 türden 4 bin balık barındıran tesiste çocuklara deniz canlıları ve denizlerdeki doğal yaşam hakkında eğitici bilgiler de verildi.

Keçiören Belediyesi tarafından Fatih Caddesi'nde açılan "Lunapark Çocukların Dünyası" da bayramda Başkentlilerin uğrak mekanı oldu.

Su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü trenin yer aldığı park, çocuklara bayram coşkusu yaşattı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocukların bayram boyunca Keçiören'den çıkmadan gönüllerince eğlenebileceğini belirterek, "Onların yüzündeki tebessüm de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Keçiören'deki akvaryum ve lunapark bayramda çocukların coşkusuna sahne oldu
Keçiören'deki akvaryum ve lunapark bayramda çocukların coşkusuna sahne oldu
Keçiören'deki akvaryum ve lunapark bayramda çocukların coşkusuna sahne oldu
Keçiören'deki akvaryum ve lunapark bayramda çocukların coşkusuna sahne oldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören'deki akvaryum ve lunapark bayramda çocukların coşkusuna sahne oldu - Son Dakika


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