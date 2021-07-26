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Keçiören'deki aqua parklar eğlencenin merkezi - Son Dakika

Keçiören'deki aqua parklar eğlencenin merkezi

26.07.2021 14:39
Keçiören'deki aqua parklar eğlencenin merkezi, System.String[]

Ankara Keçiören Aktepe ve Kalaba'da bulunan aqua parklar 7-15 yaş arası çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor.

Ankara Keçiören Aktepe ve Kalaba'da bulunan aqua parklar 7-15 yaş arası çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kız çocukları, diğer günler ise erkek çocukları için hizmet veren aqua parklar 13.00-16.00 saatlerinde eğlencenin merkezi oluyor. Bu aqua parklardan herkesin eşit faydalanabilmesi için üyelik şartı da bulunmuyor.

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan açık-kapalı yüzme havuzları ile Aktepe ve Kalaba mahallelerinde bulunan aqua parklar çocukların ve gençlerin eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Spora ilgi duyan bir nesil yetiştirdiğimiz takdirde sağlıklı bir toplumun inşası için de büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. Bu anlamda ilçemizde bulunan yüzme havuzları ve aqua parklarımızı özenle temizledik. Rutin aralıklarla dezenfekte ettiğimiz ve salgın önlemlerini aldığımız tesislerimiz serinliğin adresi olmaya devam ediyor" dedi.

"Tam donanımlı temizlik yapıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yüzme havuzları ve aqua parklarda tam donanımlı bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığının altını çizerek, "Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park'ta bulunan yüzme havuzlarımız vatandaşımızın hizmetindedir. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesisleri vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Yavrularımız bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'deki aqua parklar eğlencenin merkezi
Keçiören'deki aqua parklar eğlencenin merkezi

Pazartesi, Ankara, Yüzme, Cuma, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Keçiören'deki aqua parklar eğlencenin merkezi - Son Dakika


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