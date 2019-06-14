Son Dakika Haberleri: Keçiören'deki Dağ Kızağı Parkı yarın açılacak
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Keçiören'deki Dağ Kızağı Parkı yarın açılacak

1 saat önce

Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na kurulan 1 kilometre uzunluğundaki Dağ Kızağı Parkı'nın açılışı yarın yapılacak.

Keçiören'deki Dağ Kızağı Parkı yarın açılacak, System.String[]
Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na kurulan 1 kilometre uzunluğundaki Dağ Kızağı Parkı'nın açılışı yarın yapılacak.
Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ovacık Mahallesi'ndeki Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na kurulan Türkiye'nin en uzun Dağ Kızağı Parkı'nın açılışı Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla yarın yapılacak.
Keçiören Belediyesi desteği ile yapılan parkın açılışında çeşitli yarışmalar ile DJ, bando, jonglör ve sihirbaz şovları da izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Açılış gününde çocuklara ücretsiz olacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek için özel sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını belirterek, "Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'nı eğlencenin merkezi haline getirecek olan dağ kızağı projesinin hayata geçirilmesi için büyük gayret gösterdik. İlçemizde faaliyet göstermeye başlayacak Dağ Kızağı Parkı, açılış gününe özel çocuklarımıza karne hediyesi olarak ücretsiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.
- "Keçiören'i yatırımcılar için cazip hale getirecek çalışmalarımız olacak"
Seçim çalışmaları sırasındaki vaatlerinden birinin de Keçiören'i cazibe merkezi haline getirmek olduğunu hatırlatan Altınok, yatırım yapmak isteyen girişimcilere kolaylık sağlayarak ekonomik yönden ilçeyi canlandırmanın temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.
Dağ Kızağı Parkı'nı Keçiören Belediyesinin yatırımcılarla kurduğu diyaloglar neticesinde Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na kurduklarını vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:
"Bundan sonraki süreçte de Keçiören'i yatırımcılar için cazip hale getirecek desteklerimiz ve çalışmalarımız olacak. Keçiören'e gelen yatırımcılar da vatandaşlar da ortaya çıkacak hizmetlerden memnun kalacak."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Ovacık Mahallesi, Keçiören, Güncel
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