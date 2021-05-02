Keçiören'deki Deniz Dünyası yeni dekoruyla çok yakında hizmette olacak - Son Dakika

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ekipleri, Şefkat Mahallesi'nde bulunan Deniz Dünyası'ndaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin en büyük akvaryumlarından biri olan Deniz Dünyası'nın yenilendiğini ve buraya bir de dokunma havuzu yapıldığını belirtti. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gösterilmesi beklenen dokunma havuzunun yapımına ise devam ediliyor. Dokunma havuzunun yapımı tamamlandığında vatandaşlar deniz ve okyanus canlılarını besleme imkanı bulacaklar.

Deniz ve okyanus canlıları ile ziyaretçiler arasındaki mesafeyi kaldırarak Deniz Dünyası'nı daha keyifli hale getireceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Deniz Dünyamızı yeniliyor, yeni su canlıları için hazırlıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın buradaki balıkları besleyebileceği bir de 'dokunma havuzu' yapıyoruz. Çalışmaları yerinde inceledik. Deniz Dünyamız yeni canlıları ve yeni dekoruyla çok yakında çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetinde olacak. Deniz Dünyamız ile okyanusları ve denizleri Başkent'e taşıdık. 2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan tesisimizde birçok akvaryum bulunuyor. Buradaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları, pirana, ahtapot, müren, mığra ve bitki türleri ile Marmara, Ege ve Karadeniz'de yaşayan su canlıları yer alıyor. Aynı zamanda birçok okyanusta yaşayan canlılarımızı da burada ziyaretçilerimize sunuyoruz. Şimdi de yeni bir dokunma havuzu yaparak vatandaşlarımızın buradaki canlılarımızla iç içe olmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA