KEÇİÖREN'DEKİ ESTERGON KALESİ'NDE YANGIN (1) - Son Dakika

Haber-Kamera: Caner ÜNVER-Ferhat EKİCİ Ankara DHA

Ankara Keçiören'deki Estergon Kalesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

-----------Alev alev yanan restoren-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar