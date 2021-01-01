Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi - Son Dakika

Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi

01.01.2021 11:31
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi, System.String[]

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan 260 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını tamamladı.

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan 260 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını tamamladı. Cami, mescit ve cemevleri yeni yılı daha temiz karşıladı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen ibadethane temizliği, 2021'e girilirken tamamlandı.

Her bir ibadethanenin temizliği rutin olarak yapılmaya devam ederken, bazı ibadethanelerde de dezenfeksiyon, genel temizlik, bakım, tadilat ve çevre düzenleme çalışması yürütüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, "Camilerimiz gül kokacak" diyerek büyük hassasiyet gösterdiği ibadethane temizliği ve dezenfeksiyon çalışmaları vatandaşlardan takdir topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, ibadethanelerin sadece özel günler için değil yıl boyunca temizlendiğini bildirdi.

İbadethanelerin temizliğinin öneminden bahseden Altınok, "Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliğiyle vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla temiz bir ortamda ibadet edebilir. Sevgili Peygamber Efendimizin kokusu olan gül kokusunu da tüm ibadethanelerimize sıkarak daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Mescit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu
Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti         
11:57
Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor         
11:48
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü         
10:12
"Banker Bilo" gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu         
10:01
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı         
09:36
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Sevdiği kızla evlenemediği için intihara kalkışan genç böyle kurtarıldı Sevdiği kızla evlenemediği için intihara kalkışan genç böyle kurtarıldı         
05:24
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 12:17:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei