Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışması başladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamanın nedenine ilişkin, "Kesinleşti, tüp patlaması. Bir dairenin doğal gaz hattı aboneliği görünüyor ancak aboneliği olan aile burada yokmuş. O aboneliğin kullanılmadığı tespit ediliyor. Piknik tüpü olarak kesinleşti." dedi.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki göçük oluşan binada incelemelerde bulunan Yavaş, itfaiye ekiplerinin patlamadan 2 dakika sonra olay yerine geldiğini söyledi.

Patlamanın kentsel dönüşüm kapsamında bulunan binadaki dairenin mutfağında gerçekleştiğini ifade eden Yavaş, "Önce doğal gaz zannediliyor ama öyle olmadığı ve tüp patlaması olduğu anlaşılıyor. Iraklı Türkmen bir ailenin babası ve en küçük çocuğu maalesef hayatını kaybediyor. 5 yaşındaki bir çocuğun durumu ağır." diye konuştu.

"Piknik tüpü olarak kesinleşti"

Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda enkaz altında başka kimsenin olmadığı bilgisine ulaştıklarını dile getiren Yavaş, binanın eski olduğunu ifade etti.

Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arkadaşlarımız Keçiören Belediyemizle birlikte incelemelerini sürdürüyorlar. Biraz sonra enkaz kaldırmaya başlayacaklar. Büyük geçmiş olsun. Patlamanın olduğu yerdeki yaralıların durumu ağır. Kesinleşti, tüp patlaması. Bir dairenin doğal gaz hattı aboneliği görünüyor ancak aboneliği olan aile burada yokmuş. O aboneliğin kullanılmadığı tespit ediliyor. Piknik tüpü olarak kesinleşti."

Öte yandan patlamanın ardından bir kısmı çöken Onbirler Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Belediyeye ait iş makineleri ile yıkıntılar temizlenecek. Enkazın kaldırılmasının ardından binanın kontrollü şekilde yıkılması planlanıyor.