Keçiören'deki panoramik asansör hizmete başlayacak - Son Dakika

Keçiören'deki panoramik asansör hizmete başlayacak

27.03.2021 10:38
Keçiören'deki panoramik asansör hizmete başlayacak, System.String[]

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Estergon Türk Kültür Merkezi'ne inşa edilen panoramik asansörün yapımında sona yaklaşıldı.

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Estergon Türk Kültür Merkezi'ne inşa edilen panoramik asansörün yapımında sona yaklaşıldı. 25 metre uzunluğundaki asansör hizmete başladığında panoramik bölmesiyle ve seyir terasıyla hem Estergon Kalesi'ni hem de Kalaba Türk Dünyası Meydanı'ndan başlayarak Fatih Caddesi boyunca yer alan ormanlık alanı seyretme noktası olacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezine inşa edilen 25 metre uzunluğunda panoramik asansörün yapımında sona yaklaşıldığını ve asansörün önümüzdeki günlerde hizmete başlayacağını belirtti. Altınok, "Estergon Kalemiz, tarihi değerlerimizi geleceğe taşıyan, kültürel benliğimizi canlı tutan bir eserimizdir. Buraya inşa ettiğimiz panoramik asansör ve seyir terasıyla da hem Estergon Kalemizi hem de Karadeniz'in yeşilini aratmayan ormanlık alanlarımızı seyretme fırsatı sunacağız. Panoramik asansör ve seyir terası ziyaretçilerimize nefes aldıracak bir eser olacak" dedi.

"Eserimiz muhakkak görülmeli"

Keçiören'i ziyaret edenlerin Estergon Türk Kültür Merkezini ve buraya inşa edilen yeni panoramik asansörü muhakkak görmesi gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Estergon Kalemizi turizmin merkezi haline getirdik. Burayı ziyaret eden turistlerimiz dolu dolu vakit geçirebiliyorlar. Türk sanatının birçok motifi eserimizde yer alıyor. Kalemiz, içinde bulunan Ören Köşk katı (restoran), seyir terası ve kümbetiyle oldukça estetik bir görünüme sahip" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'deki panoramik asansör hizmete başlayacak
Keçiören'deki panoramik asansör hizmete başlayacak
Keçiören'deki panoramik asansör hizmete başlayacak

Fen İşleri Müdürlüğü, Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören'deki panoramik asansör hizmete başlayacak - Son Dakika


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