Keçiören'deki semt pazarlarında sıkı denetimler devam ediyor - Son Dakika

Semt pazarlarında, Keçiören Belediyesi'nin sıkı denetimleri ile vatandaşların memnuniyetinin arttığı ve yeni semt pazarı projeleri ile vatandaşların rahat alışveriş yapabilme imkanı sunuyor.

Keçiören Belediyesi ilçede uygulanan örnek semt pazarı uygulamaları vatandaşların beğenisini topluyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un öncülüğünde 2 buçuk yıldır devam eden yeni semt pazarı yapım çalışmaları ile Keçiörenli vatandaşlara ferah alışveriş alanı sunuyor.

"Pazarlarımıza duyulan memnuniyeti yüzde yüz sevisine çıkardık"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki semt pazarlardan alışveriş yapmayı tercih eden vatandaşların huzur ve kalite bakımından memnuniyet oranlarının 2 yıl öncesine göre yüzde yüz düzeyinde arttığını belirten Altınok, "Vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve alabilmesi için semt pazarlarımızı eski düzenine kavuşturduk. Avrupa standartlarında nezih ve kaliteli hizmet sunan pazarlarımıza duyulan memnuniyeti yüzde yüz sevisine çıkardık. Bu başarımız Keçiören'de çürük ve hileli ürün satışına asla izin vermememizden ileri geliyor" dedi.

Günlük fiyat kuralı ihlal edilmiyor

Hemen hemen her gün semt pazarlarında denetimlerde bulunan ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altınok, "Bir hizmetkar olarak vatandaşımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu anlamda özellikle semt pazarlarımızdaki memnuniyet oranını üst seviyelere çıkardık. Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını kontrol atında tutmak için fiyat listesini de günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz. Denetimlerimiz sırasında yayımladığımız fiyat listesi ile pazar tezgahında bulunan fiyatları karşılaştırıyoruz. 'Günlük fiyat kurallarına' uymayan pazar esnafını önce uyarıyor, eğer fiyat ihlali yapaya devam ediyorsa da cezai işlem uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA