Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 şüpheli tutuklandı

Keçiören'de bir apartmanda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin ise etkilendiği böcek ilacından zehirlenme olayına yönelik 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 2'si adliyeye gönderildi. Savcılıktan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ilaçlama firması çalışanı şüpheliler B. Akça ve İ. Çatuk, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklandı.

ANNE İLE KIZIN OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bu arada vefat eden anne ile kızının Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Babaları da zehirlendiği için hastanede tedavi edilen 2 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.