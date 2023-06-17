Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 şüpheli tutuklandı

17.06.2023 22:46

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin, gözaltına alınan 5 kişiden adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. İlaçlama firması çalışanı şüpheliler B. Akça ve İ. Çatuk, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden anne ile kızının Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Hastanede tedavi gören 10 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Keçiören'de bir apartmanda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin ise etkilendiği böcek ilacından zehirlenme olayına yönelik 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 2'si adliyeye gönderildi. Savcılıktan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ilaçlama firması çalışanı şüpheliler B. Akça ve İ. Çatuk, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklandı.

Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 şüpheli tutuklandı

ANNE İLE KIZIN OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bu arada vefat eden anne ile kızının Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Babaları da zehirlendiği için hastanede tedavi edilen 2 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 şüpheli tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Keçiören'de dün bir apartmanda ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirilmişti. İki kişinin hayatını kaybettiği olayda, polis, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası, zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Otopsi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak
15:56 Jesus'un bir cümlesi yetti! Ali Koç'un neden Türk hocayla çalışmak istediği ortaya çıktı
15:56 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte, 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen 110 ÖSYM personeli aileleriyle buluştu
15:52 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen ÖSYM personeli, sınavın sona erdiği an aileleriyle buluştu
15:36 Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor
15:32 Üçlü zirve sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk sözler: Asgari ücretin açıklanacağı gün henüz belirlenmedi, çalışıyoruz
15:32 Survivor Yarışmacısı Sercan Yıldırım Boşanıyor
15:31 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrıldı mı?
15:28 Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım boşanıyor
15:27 Bülent Şakrak ile boşanacağı konuşulan Ceyda Düvanci'den manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 16:30:37. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement