Keçiören'den Türkiye'nin dört bir yanına cenaze hizmeti - Son Dakika

Keçiören'den Türkiye'nin dört bir yanına cenaze hizmeti

Keçiören Belediyesi, Ankara dışında defnedilecek cenazeler için 10 ayda 2 bin 465 cenaze aracı tahsis ederek Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürdü.

Keçiören'den Türkiye'nin dört bir yanına cenaze hizmeti, System.String[]

Keçiören Belediyesi, Ankara dışında defnedilecek cenazeler için 10 ayda 2 bin 465 cenaze aracı tahsis ederek Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürdü.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da defnedilecek cenazeler için 2 bin 210, il dışında defnedilecek olan cenazeler için ise 2 bin 465 cenaze aracı ile hizmet verildi. Yakınlarının cenaze işlemleri için belediyeye başvuru yapan vatandaşlara ise 1076 adet kefen temininde bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşımızı en acı gününde yalnız bırakmayarak gerek Ankara içinde gerekse il dışı cenaze işlemlerinde 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Rabbim gerçek dünyaya irtihal eden tüm vatandaşlarımızı cennetiyle mükafatlandırsın." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde Keçiören'deki cenaze merasimleri için vatandaşın yükünü hafifletecek birçok hizmet sunulduğunu ve çeşitli ikramlarda bulunulduğunu da belirten Altınok, "Pandemi öncesinde cenazesi olan vatandaşlarımıza börek, çay ve şeker gibi ikramlarda bulunuyorduk. Aynı zamanda masa, sandalye, cenaze çadırı, ısıtıcı ve aydınlatma hizmetlerimizi de vatandaşımıza sunuyorduk. Hocalarımız ise cenazede Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparak dualar ediyordu." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören'den Türkiye'nin dört bir yanına cenaze hizmeti - Son Dakika

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