Keçiören'e 10 yeni mahalle konağı - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mahalle konağı olmayan mahallemiz kalmasın" diyerek başlatılan projeler kapsamında ilçeye 10 adet yeni mahalle konağı yapılacağı müjdesini verdi.

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra özel günlere ev sahipliği yapması için inşa edilen mahalle konaklarının sayısı artacak. Bu kapsamda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 10 yeni mahalle konağı projesini müjdelerken Yükseltepe Mahallesi'nde bulunan mahalle konağının ise tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Başkan Altınok, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Keçiören'de hizmet bitmez, yatırım durmaz. Mahalle konağı olmayan mahallelerimize toplamda 10 tane konak yapıyoruz. Yükseltepe Mahallemizdeki mahalle konağımızı Emniyet Müdürlüğümüze vermiştik. Yükseltepe'ye de yeni bir konak inşa ediyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Modern kent anlayışına uygun olarak inşa edilen konakların birçok etkinlik için kullanışlı olduğunu da belirten Altınok, "Sokak düğünlerimizin sayısını azaltmak için belediyemize ait mahalle konaklarımızı ücretsiz olarak hizmete sunuyoruz. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza kına, sünnet, taziye, söz, nişan ve asker uğurlama gibi özel merasimlerinde bu güzel mekanlarımızı tahsis ediyoruz. Pandemi sona erdiğinde sayısını artırdığımız mahalle konaklarımız vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapmaya devam edecek" açıklamalarında bulundu. - ANKARA