Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntülerin ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında, "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, araştırma, Keçiören, ihbar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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