Keçiören ev sahipliği yaptı, şampiyonlar belli oldu

Keçiören, "2021 Sezonu 7'li Ragbi U-18 Kadınlar Etaplı Ligi" ve "2021 Sezonu 7'li Ragbi U-18 Erkekler Etaplı Ligi" final müsabakalarına ev sahipliği yaptı. İlçedeki Bağlum Stadı'nda gerçekleştirilen finallerde dört kadın dört de erkek ragbi takımı mücadele etti.

Keçiören Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen ragbi final müsabakalarında, 2021 Ragbi U-18 Kadınlar Etaplı Ligi şampiyonluğunu Selçuk Kartallar Spor Kulübü göğüslerken, ikinci Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, üçüncü Ankara Ragbi Spor Kulübü, dördüncü ise Kandıra Ragbi Spor Kulübü oldu. 2021 7'li Ragbi U-18 Erkekler Etaplı Ligi'nin şampiyonu Pursaklar Ragbi Spor Kulübü, ikincisi Selçuk Kartallar Spor Kulübü, üçüncüsü Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, dördüncü Kandıra Ragbi Spor Kulübü oldu.

"İlçemize toplam 80 milyon TL değerinde spor yatırımı yapıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede sporun birçok branşında turnuva düzenleyebilecek tesislere sahip olduklarını ve bu yıl içinde yapılacak yeni spor yatırımlarıyla ilçeyi sporun ve sporcunun merkezi haline getireceklerini söyledi. Altınok, "Ragbi turnuvasında mücadele eden her bir takımımızı şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şampiyon takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu tür ligleri ilçemizde gerçekleştirmek için ilçemize toplam 80 milyon TL değerinde spor yatırımı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yaptığımız çalışmalarımıza öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA