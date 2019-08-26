Son Dakika Haberleri: Keçiören ile Karataş "kardeş belediye" oldu
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Keçiören ile Karataş "kardeş belediye" oldu

1 saat önce

Ankara'nın Keçiören Belediyesi ile Adana'nın Karataş Belediyesi "kardeş belediye" oldu.

Keçiören ile Karataş

Ankara'nın Keçiören Belediyesi ile Adana'nın Karataş Belediyesi "kardeş belediye" oldu.


Karataş Belediyesi toplantı salonunda verilen meclis kararından ardından Keçiören Belediyesi ile kardeşlik köprülerinin kurulması sağlandı.


Burada bir konuşma yapan Karataş Belediye Başkanı Turgut Altınok, Karataş ilçesi ile kardeşlik ilişkileri çerçevesinde karşılıklı olarak projelerini, tecrübelerini ve birikimlerini paylaşacaklarını söyledi.

Her iki ilçede olarak birbirlerine gidip gelmelerin sık olacağını belirten Altınoluk, "Keçiören Belediyesi olarak yurt içinde 59, yurt dışında da 50 belediye ile kardeşiz. Böylece bölgeler arası dostluğa, tecrübe paylaşımına da kapı aralıyoruz." diye konuştu.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da, kurulan kardeşlik ilişkilerinin Karataş ve Keçiören için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İlişkilerinin kurulmasında kendilerini geri çevirmeyen Keçiören Belediyesi'ne teşekkür eden Topuz, "Tarihi ve doğal güzellikleri ile ilçemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak, yeni projeler ile örnek çalışmaların iş birliği içerisinde ilçemizde gerçekleştirmek amacı ile kurduğumuz ilişkilerin, Karataş'ın gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ankara ve Adana arasında kurulan bu kardeşlik köprüsü ile proje alışverişinde bulunarak kentlerin daha ileriye taşınmasını sağlayacağımıza inanıyoruz." şeklinde kuştu.

Keçiören, Karataş, Ankara, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:30 Kaynak: AA
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