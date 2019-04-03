Son Dakika Haberleri: Keçiören'in Yeni Belediye Başkanı Altınok Görevi Mustafa Ak'tan Devraldı

Keçiören'in Yeni Belediye Başkanı Altınok Görevi Mustafa Ak'tan Devraldı

1 saat önce

Yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok, görevi Mustafa Ak'tan devraldı.

Keçiören'in Yeni Belediye Başkanı Altınok Görevi Mustafa Ak'tan Devraldı, System.String[]
Yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok, görevi Mustafa Ak'tan devraldı.

Mustafa Ak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 64 oy alarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok'a görevini devretti. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Altınok, "Siyaset uzun ince bir yoldur. Zaman zaman aday olursunuz, zaman zaman aday olmazsınız. Hepsi gelip geçecek, geride bıraktıklarımız kalacak. Keçiören'e 10 yıl süreyle hizmet eden Mustafa Ak'a ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmetler devam edecek. Kişiler gelip gidecek, bizler de gelip gideceğiz. Baki olan kurumlarımızdır, devletimizdir. Mehmet Özhaseki'ye de çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, bakanlarımıza, il başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel hizmetler devam edecektir. Türkiye'nin parlayan yıldızıydık, yine parlayan yıldızı olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Mustafa Ak'a bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye binasının girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Altınok, kendisini destekleyen vatandaşlara bir teşekkür konuşması yaptı. Ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Törene Turgut Altınok'un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:36 Kaynak: İHA

Politika
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