Keçiören'in yüksek noktalarında yoğun "kar mesaisi" - Son Dakika

Keçiören Belediyesi, ilçenin yüksek noktalarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırımların kapanmasına neden olan yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, konuya ilişkin, Keçiören'in yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların ulaşıma kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Altınok, "150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin her noktasına müdahale ederek küreme ve tuzlama işlemlerimizi sürdürüyoruz." bilgilerini verdi.

Ayrıca Altınok, Keçiören'de herhangi bir ulaşım problemi yaşanmadığını belirterek, kar küreme ve tuzlama ekibinin 24 saat esasına göre teyakkuzda beklediğini ifade etti.