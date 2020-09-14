Keçiören Kariyer Ofisi'nden 413 vatandaşa iş imkanı

Keçiören Belediyesi'nin iş başvuru merkezi olan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, 413 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkanı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte Türkiye ve dünya piyasalarında meydana gelen ekonomik daralmanın ardından yaşanan işsizlik sorununa Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi ile çözüm buluyor.

İş arayanları meslek dallarına göre işverene yönlendiren Kariyer Ofisi, aynı zamanda kariyer planlaması da yaparak meslekte süreklilik sağlıyor.

"Kariyer Ofisi, yüzlerce vatandaşa ekmek kapısı oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşlara iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtıkları Kariyer Ofisi'nin, yüzlerce vatandaşa ekmek kapısı olduğunu belirtti.

Altınok, "Koronavirüs nedeniyle piyasalarda yaşanan sıkıntının üstesinden gelmek için elimizi taşın altına koyarak işsizlik sorununun üzerine gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini aktaran Altınok, istihdam seferberliği kapsamında 413 vatandaşa iş imkanı sağladıklarını bildirdi.

Vatandaşın, kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden Kariyer Ofisi'ne başvuru yapabildiğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze öz geçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkanı sağlıyoruz. İş başvurusu yapanlara, yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da belediyemiz tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar."