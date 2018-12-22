Son Dakika Haberleri: Keçiören Nefes Alıyor

Keçiören Nefes Alıyor

5 saat önce

Park zengini ve yeşil dostu kent Keçiören Belediyesi, park sayısını hızla artırırken ilçeyi yeşillendirme çalışmalarına da son hızla devam ediyor.

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Park zengini ve yeşil dostu kent Keçiören Belediyesi, park sayısını hızla artırırken ilçeyi yeşillendirme çalışmalarına da son hızla devam ediyor.

Keçiören'in her mahallesine donanımlı parklar açtıklarını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Atapark Mahallesinde 1363. ve 1291. Sokaklardaki park yapımı çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme sırasında içerisinde çocuk oyun alanı, futbol ve basketbol sahaları olan 1363. Sokak üzerindeki parka ağaç da diken Başkan Ak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2,2 metrekareden 7 metrekareye çıkardıklarına dikkat çekerek 10 yıl içerisinde 970 bin ağaç diktikleri bilgisini de verdi.

Ak, "Şehrin ruhunu, dokusunu, tabiatını korumak lazım. Çocukların doğayla iç içe olacağı ve insanların huzur bulacağı alanların yaygınlaşması lazım. Donanımlı, nitelikli, ihtiyaca binaen yatırım yaparken, yeşil alan - doğa dengesinin koruyoruz. Keçiören'i o eski sayfiye yeri kimliğine yeniden kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm Ankara'ya hizmet veren 1 milyon 126 bin metrekarelik Kartaltepe Kent Ormanı haricinde 65 bin m'lik Bağlum Mesire Alanı ve 50 bin m Şehit Polis Yakup Çapat Mesire Alanı olmak üzere Keçiören'e 3 mesire alanı kazandırdık" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:34 Kaynak: İHA

Mustafa Ak, Keçiören, Güncel
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